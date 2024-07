Polícia recupera 67 celulares avaliados em R$ 90 mil

São aparelhos levados em crimes de furto, assalto e apropriação indébita, todos praticados no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Santana divulgou hoje (5), o quantitativo de celulares recuperados no 1° semestre de 2024.

Foram 67 aparelhos levados dos verdadeiros proprietários em crimes de furto, assalto e apropriação indébita, todos praticados no município de Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com o Delegado Fábio Araújo, da 2ª DPS, após a vítima registrar o boletim de ocorrência, a equipe de investigação atua para identificar a localização do celular. Em seguida, o aparelho é recuperado e devolvido ao real proprietário.

“Através do trabalho de inteligência, conseguimos localizar e recuperar os aparelhos celulares das vítimas. As pessoas que foram localizadas com os celulares, responderão pelo crime de receptação. As investigações continuam no sentido de identificar e responsabilizar os autores dos crimes que deram origem aos boletins de ocorrência”, explicou o delegado.

Segundo ele, os 67 celulares recuperados são avaliados em torno de R$ 90 mil.