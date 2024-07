Policial fica ferido e criminoso é morto durante abordagem

Caso ocorreu na passagem Santa Fé, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um policial ficou ferido e o agressor acabou morto a tiros ao atacar uma equipe de radiopatrulha do 6º Batalhão da PM do Amapá, durante uma abordagem. O caso ocorreu na madrugada de hoje (1º), na passagem Santa Fé, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Os policiais relataram que, inicialmente, tentaram conter o agressor usando armamento não letal, quando o suspeito avançou armado com uma faca. No entanto, ele resistiu e pegou um pedaço de madeira que estava na via pública e continuou a ir para cima da patrulha, dizendo: “Vou matar todos vocês”.

Quando o agressor acertou um dos militares, a arma do dele caiu no chão. O agressor chegou a pegar o armamento e a apontá-lo para a guarnição, mas foi baleado e morreu antes da chegada do Samu.

Ramon André de Souza Barbosa, de 27 anos, tinha antecedentes por furto e havia sido recentemente preso por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas oito porções de maconha, além de uma faca.

O policial foi lesionado em um dos braços, que ele usou para se defender da paulada.