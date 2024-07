Prefeitura atrasa revitalização do Trapiche Eliezer Levy

Obra deveria ter sido entregue pela prefeitura em junho do ano passado

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Em junho de 2022, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), assinava a ordem de serviço para a revitalização do Trapiche Eliezer Levy. Na época, o projeto arquitetônico foi elaborado para incentivar o turismo, economia criativa e o acesso a eventos culturais.

Com isso, a obra no local começou em 10 de junho em 2022. A previsão para conclusão do serviço ficou para 6 junho de 2023. Mas, passado um ano e um mês desta possível data de entrega, a obra no espaço continua a passos lentos.

Quem passa por lá se depara com os tapumes se desfazendo. Na área interna, é possível ver apenas dois trabalhadores. Na portaria, há um senhor que faz o seu papel de não deixar ninguém fotografar o andamento do serviço no espaço público. Mesmo de longe, não é difícil ver que a obra se arrasta.

Sem poder ser identificado, um outro funcionário disse que “o serviço no bondinho será feito por outra empresa. A Construtora Bosque só tá com a estrutura e elétrica do trapiche”.

Na área externa, o que não falta é lixo do lado direito do Trapiche. Usuários de drogas continuam morando embaixo da estrutura, e os relatos de roubos na região são constantes.

“Eu trabalho aqui todo santo dia. Esses dependentes químicos aproveitam esse abandono para se esconder nesse buraco. Pensei que iam entregar a obra junto com a praça [Jacy Barata Jucá], mas que nada. Venham aqui de noite”, comentou um garçom.

A obra é executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e custará pouco mais de R$ 4,3 milhões. Os recursos são provenientes emenda destinada pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil) e contrapartida do município.

O projeto prevê ampliação do deck, iluminação em LED, píer para atracação de pequenas embarcações e revitalização do restaurante.

A concessão do Eliezer Levy foi concedida à prefeitura no dia 27 de julho de 2021, com a autorização para o uso do espaço por 20 anos. A partir da assinatura do Termo de Cessão de Uso de Imóvel, o local passará a compor o projeto Orla Viva, que busca a revitalização e transformação da orla de Macapá.

Novo prazo

Procurada, a prefeitura de Macapá alegou que foi necessário fazer ajustes no projeto depois que a obra já tinha começado, para garantir segurança e qualidade, o que gerou a necessidade de prolongamento do tempo de execução.

“A Prefeitura de Macapá está trabalhando intensamente para finalizar a obra do Trapiche Eliezer Levy o mais breve possível. A nova previsão de entrega é para o primeiro trimestre de 2025”.