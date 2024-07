Preso, acusado de matar segurança em bar diz não se lembrar de nada

Ele foi localizado por uma patrulha da Guarda Portuária e preso por policiais da Ficco.

Por OLHO DE BOTO

O homem suspeito de matar o segurança Edgar Maciel da Silva, de 32 anos, com uma facada após a vítima apartar a briga na qual o acusado se envolveu em um bar foi preso no começo desta tarde de segunda-feira (29).

Ele estava escondido há várias horas debaixo de um píer na área costeira de Santana, onde o crime ocorreu na noite de domingo (28), a 17 km de Macapá. O acusado foi localizado por uma patrulha da Guarda Portuária, que avisou à polícia. Agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) foram ao local e efetuaram a prisão.

A identidade do preso não foi revelada pelas autoridades, mas a reportagem apurou que ele se chama Sidney Vieira e não tinha antecedentes criminais.

O delegado Michael Duarte, plantonista do Ciosp de Santana, interrogou o suspeito, que não assumiu a autoria do crime e alegou que estava muito bêbado, razão pela qual não lembraria de quase nada sobre a noite anterior.

“Ele só soube informar que no momento estava ‘muito porre’, nas palavras dele, e que não lembrava de nada, não sabe se o homem foi a óbito, não recordava porque estava muito embriagado. Infelizmente é mais um desses casos que as mortes acontecem de uma forma banal. Isso é até uma qualificadora: quando a morte acontece por motivo fútil, e ele vai naturalmente ser indiciado por isso e vai ser encaminhado para os devidos procedimentos”, resumiu o delegado.

O segurança Edgar Maciel morreu após separar a briga no bar onde trabalhava, no Bairro Nova Brasília. Segundo o apurado pela polícia, a confusão começou quando Sidney (de camisa branca no vídeo) passou a mão nas partes íntimas de outro rapaz que estava dançando com uma mulher.

Edgar (de camisa escura no vídeo) e outro segurança separaram a briga e seguiram o procedimento padrão, colocando um dos envolvidos para fora da festa- no caso, Sidney.

Pouco tempo depois, o acusado voltou armado com uma faca e tentou entrar no estabelecimento novamente. O segurança Edgar impediu sua entrada e travou uma luta corporal com o infrator, que lhe desferiu uma facada no peito.