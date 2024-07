Em nosso dia a dia, devemos priorizar nossas tarefas. Chegamos a Ageu 1

No nosso dia a dia, devemos priorizar os afazeres mais urgentes e importantes. Primeiro o que vem ‘primeiro’. Sem essa estratégia, facilmente perderemos o controle das nossas vidas. A importância do que é importante é o tema do primeiro capítulo de Ageu. Tenha uma ótima quinta-feira (11) com o nosso Senhor Jesus!