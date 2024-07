Procissão e celebrações marcam o dia da padroeira de Santana

Fiéis e devotos percorreram ruas e avenidas da cidade que fica a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Centenas de fiéis e devotos participaram da procissão do Dia de Santa Ana, em 26 de julho, em homenagem à padroeira do município, a 17 km de Macapá. Segundo o cristianismo, Santa Ana foi a mãe de Maria, que mais tarde se tornaria mãe de Jesus Cristo. Além do cortejo, houve cerimônias e celebrações religiosas em honra à padroeira do município.

A data é considerada feriado na cidade, e as lojas do comércio funcionaram apenas durante parte do dia. Este ano, os devotos se concentraram na nova imagem de Santa Ana, localizada em uma das entradas do município, onde houve momentos de oração e louvor. As celebrações foram conduzidas pelo Bispo da Diocese de Macapá, Dom Pedro José Conti. Para a estudante Camila Santos, a devoção por Santa Ana surgiu na infância e é uma tradição familiar.

“Eu fui criada em uma família católica que nutre muito respeito por Santa Ana. Eu, particularmente, criei essa identificação com ela, porque já tive pedidos e causas atendidas graças à minha fé. Por isso, acompanho as celebrações todos os anos”, afirmou.

Desde o dia 14 de julho, a imagem de Santa Ana percorreu hospitais, prédios públicos e privados, de segurança pública, judiciário, entre outros. A procissão percorreu cerca de 2 km e foi conduzida até a Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santa Ana, no centro da cidade, onde Dom Pedro José Conti celebrou uma missa solene.

“Santa Ana foi mãe de Maria e possui uma representatividade muito grande para o povo católico. Os devotos têm muito apego por Santa Ana e vamos peregrinar pelas ruas da cidade como um gesto de amor”, finalizou Dom Pedro.

A programação festiva de Santa Ana encerra no dia 3 de agosto, com um jantar em honra à santa.