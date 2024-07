Projeto prepara e estimula jovens para o empreendedorismo e o mercado de trabalho

Lançamento do projeto ocorreu nesta terça, no Sebrae, em Macapá.

Por IAGO FONSECA

Para aguçar a vontade de empreender e se adaptar ao mercado de trabalho, jovens de 18 a 29 anos poderão participar da maratona de qualificação da 4ª edição do projeto Jovem Descolado. Neste ano, 450 vagas estão disponíveis para estudantes dos municípios de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari.

Lançado na tarde desta terça-feira (9) pelo governo do Amapá e o Sebrae, o projeto busca reduzir o índice de desocupação no Amapá, oferecendo cursos que desenvolvem habilidades de marketing pessoal, carreira, atendimento ao cliente e técnicas de criação de novos modelos de negócios. As inscrições presenciais ocorrem de 10 a 12 de julho.

A oportunidade de conhecer técnicas de empreendedorismo e adquirir novos conhecimentos atraiu o estudante do 3º ano do ensino médio, Inácio Batista, de 18 anos, a participar da seleção.

“Me interessei por essa questão do empreendedorismo e gostaria de ingressar nisso, saber como é, para ver se me identifico ou não. Espero grandes resultados, quero ver como será o projeto, espero que seja algo que possa agregar muito às nossas vidas e ampliar nossos conhecimentos sobre o que devemos fazer e seguir na vida”, pontuou Inácio.

Estudantes ou concluintes do ensino médio podem se inscrever nas sedes do Sebrae em Macapá, em Santana e na sede da Secretaria da Juventude do Amapá (Sejuv) em Pedra Branca do Amapari.

“Essa é uma das alternativas para o nosso estado. Para continuarmos virando essa chave e desenvolvendo o nosso estado, precisamos investir em empreendedorismo, e nada melhor do que incluir a juventude, que é o presente e também o futuro”, destacou Priscila Magno, secretária de Estado da Juventude no Amapá.

Ao final do processo de capacitação de dois meses, os alunos participarão do ‘Balcão de Oportunidades’ do Sebrae, onde poderão apresentar os conhecimentos adquiridos para empresas locais, com possibilidades de contratação.

Cerca de 32% dos jovens da edição de 2023 foram absorvidos de imediato pelo mercado de trabalho, e muitos começaram a empreender. Além disso, 72% se consideram empreendedores após saírem do programa, afirmou Maikon Richardson, gerente de educação e empreendedorismo do Sebrae.

“O programa é uma trilha de aprendizagem que trabalha o desenvolvimento das habilidades empreendedoras e socioemocionais dos jovens. Eles aprenderão a negociar, comunicar, elaborar currículos e até a gerenciar emoções. É um trabalho muito mais de preparação para que o jovem possa ingressar em qualquer mercado de trabalho”, explicou o gerente.