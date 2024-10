Psicóloga amamenta bebê abandonado e polícia procura mãe

Após os cuidados, o bebê abandonado foi levado para uma Casa de Acolhimento em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O caso de um recém-nascido abandonado em Macapá neste 1° de julho está sendo investigado pela polícia. Após a repercussão do bebê deixado em um pátio de uma casa, a história ganhou novo capítulo na tarde desta segunda-feira, com duas imagens sobre o caso que ganharam as redes sociais.

A primeira mostra a empatia de uma psicóloga amamentando o menino, que segundo o Conselho Tutelar, tem menos de uma semana de vida. A atitude se deu após a criança chorar bastante e se acalmar ao receber o alimento.

A servidora da Prefeitura de Macapá, que não terá o nome divulgado, deu à luz a uma criança recentemente. O bebê abandonado recebeu cuidados e foi levado para a Casa de Acolhimento Ciã Catua, no Centro de Macapá.

Responsável pelo abandono

A Polícia Civil do Amapá identificou através de câmeras de monitoramento da região a mulher que abandonou a criança. A equipe de investigação está diligenciando para encontrar a genitora.

Qualquer informação que leve ao paradeiro dela pode ser repassada pelo número 190 da Polícia Militar ou pelo disque denúncia da Delegacia de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente Dercca, (96) 98122-7116. O sigilo é absoluto.

Abandono

O bebê foi encontrado dentro de um bebê conforto deixado no pátio de uma residência na Avenida Pará, no Bairro do Pacoval.