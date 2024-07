Chegamos ao livro de Habacuque

Deus pode demorar para atender as nossas urgências, mas Ele faz isso no tempo certo. Além disso, talvez não estejamos sendo sinceros em nossas orações. Ser sincero é usar as palavras que estão no fundo do nosso coração. Veja a meditação de hoje em Habacuque 1 e tenha uma ótima sexta-feira (5) com nosso Senhor Jesus!