“Quero fazer mais de 15 mil”, diz vendedor de bebidas que vai atuar na Expofeira

Para auxiliar os trabalhadores, a Central da Expofeira entrou em atividade no Parque de Exposições da Fazendinha.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Ser comprometido com a satisfação do cliente, oferecendo um produto de qualidade, é uma prioridade para Valdinei Pacheco. Há 25 anos, ele trabalha com a venda de bebidas, drinks e coquetéis.

Em 2023, Valdinei foi um dos empreendedores que tiveram a oportunidade de trabalhar na retomada da Expofeira Agropecuária do Amapá. Na manhã desta terça-feira (16), ele participou do lançamento da Central da Expofeira deste ano e estava otimista.

“É segredo o valor faturado no ano passado, mas tivemos uma venda muito boa e, este ano, espero faturar mais de R$ 15 mil. Tem que ser otimista. Comigo trabalham minha esposa e dois funcionários. Esta é uma oportunidade para impulsionar nossos negócios. Se me virem por aqui, parem e comprem. Não vão se arrepender”, disse o simpático empreendedor.

Com o intuito de auxiliar esses trabalhadores, a Central da Expofeira entrou em atividade no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá. O espaço funciona como ponto de informações, cadastro de empreendedores e ‘esquenta’ da maior feira de negócios do estado.

Retomado após 8 anos, o evento faz parte do Plano de Governo da gestão para impulsionar a economia. Na edição de 2023, foram investidos pouco mais de R$ 40 milhões, movimentados mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerados cerca de R$ 500 milhões em negócios.

Haverá corredores de negócios com programas, como o Minha Primeira Empresa, que terá mais uma edição lançada esta semana. Está sendo oferecido, ainda, o zoneamento ecológico econômico, que é uma segurança jurídica, política e ambiental para quem quer investir no Amapá, agregando vantagens comparativas para quem empreender no estado.