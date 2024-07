Rapaz executado em área de facção é identificado

Corpo foi achado neste domingo em um beco no Bairro Congós.

Por OLHO DE BOTO

O jovem amarrado e executado a tiros no Bairro dos Congós, zona sul de Macapá, foi identificado pela polícia após perícia remover, neste domingo (7), quando o corpo foi achado em um beco, próximo à entrada de uma área de pontes controlada por uma organização criminosa.

A vítima é Joelson de Souza da Silva, de 21 anos. O jovem era morador do Bairro Universidade, vizinho à comunidade do Congós. Ele estava com as mãos amarradas para trás, perfurações no tórax e na cabeça. Moradores das redondezas disseram ter ouvido tiros por volta de 9h.

Por enquanto, a polícia segue sem pistas dos suspeitos. A perícia encontrou estojos de munição ponto 40 na cena do crime. O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios.