Recém-nascido é abandonado em pátio de casa

Bebê foi deixado durante a madrugada desta segunda-feira (1°), no Bairro do Pacoval, em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um bebê recém-nascido foi socorrido após ser abandonado no pátio de uma casa durante a madrugada desta segunda-feira (1°), na Avenida Pará, no Bairro do Pacoval, em Macapá.

Os moradores encontraram a criança nas primeiras horas da manhã e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe levou o bebê para o Conselho Tutelar da Zona Norte da capital.

Segundo a conselheira Elizete Trindade, o recém-nascido do sexo masculino aparenta ter aproximadamente três dias de vida. A criança foi encontrada dentro de um bebê conforto, agasalhada e com enxoval. O coto de seu cordão umbilical ainda não havia ressecado.

Um boletim de ocorrência por abandono de recém-nascido foi registrado na Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA). A Polícia Civil investiga o caso para identificar a mãe.

A criança está aparentemente bem de saúde e será levada para o Hospital da Mulher Mãe Luzia para receber cuidados. Segundo o Conselho Tutelar de Macapá, casos como este são incomuns.