A reflexão deste domingo (14) está no 2º capítulo de Zacarias

A pior coisa para duas pessoas que se amam é a distância. Amar é querer ficar perto da pessoa amada. Deus também quer isso, e quer que amemos a todos não apenas com palavras, mas com ações. Veja o que diz o profeta Zacarias no segundo capítulo do livro e tenha um ótimo domingo (14) com o nosso Senhor Jesus!