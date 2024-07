Rixa por dívida trabalhista acaba em tiros e dedo estourado em Itaubal

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Atirador fez vários disparos contra um antigo funcionário e seu irmão.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Dois irmãos foram internados no Hospital de Emergências de Macapá após serem atingidos por vários disparos de arma de fogo no município de Itaubal do Piririm, a 102 km da capital, na madrugada de domingo (14). A confusão teria sido motivada por uma briga trabalhista entre um antigo funcionário e o empregador.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, disponibilizado pela família das vítimas, o proprietário de um açougue, identificado como Adenilson da Silva Corrêa, ameaçou o ex-funcionário Dennis Souza Palha, de 28 anos, quando o encontrou em uma festa junina no município. Eles teriam travado uma briga por direitos e dívidas trabalhistas há cerca de um ano e meio.

“Esse rapaz chegou e pediu para ele (Dennis) sair de lá com 30 minutos, senão ele faria alguma coisa com ele. Aí, meu irmão disse que não estava fazendo nada demais, que ele não ia sair porque lá era público. Meu irmão se deparou ele puxando um revólver. Eles entraram em briga corporal e os tiros começaram”, explicou a irmã das vítimas, Alda Palha.

Segundo o relato de Alda, Dennis havia saído de Itaubal e começado a viver em Macapá. Trabalhando como motorista de aplicativo, o homem foi contratado para uma “corrida” até Itaubal com amigos, no fim da tarde de sábado (13). Por chegar tarde no município, decidiu passar a noite e foi assistir a festa junto com familiares.

Com a confusão anunciada, Dennis avançou contra o antigo empregador e perdeu o dedo médio, destruído por um dos tiros. Outro atingiu raspou pela perna esquerda. Foi então que o irmão, Vinícius Palha, de 24 anos, também se envolveu e foi atingido no abdômen. Ele perdeu um rim e parte do intestino.

“O Vinícius foi o mais grave, teve que fazer uma laparotomia exploradora para ver que órgão tinha atingido devido à extensão da lesão. Ele (Adenilson) está dado como foragido e a polícia de lá falou agora que eles estão aguardando o rapaz ir lá dar o depoimento. Ele vai esperar, lógico, passar o flagrante para poder se apresentar”, lamentou a irmã.

Ambos os irmãos seguem internados no HE, com quadro de saúde estável. Alda estima que devem permanecer em observação por pelo menos uma semana devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo a polícia, o advogado do acusado informou que ele será apresentado hoje à tarde.