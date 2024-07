Segurança separa briga em bar e é morto com facada no peito

Crime ocorreu no Bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um segurança de 32 anos morreu após separar uma briga na noite de domingo (28), no bar onde trabalhava, no Bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Segundo testemunhas, a confusão começou quando um homem de camisa branca passou a mão nas partes íntimas de outro rapaz que estava dançando. Câmeras de segurança registraram esse momento. Assista:

Edgar Maciel da Silva (de camisa escura no vídeo) e outro segurança separaram a briga e seguiram o procedimento padrão, colocando um dos envolvidos para fora da festa.

De acordo com a Polícia Militar, um dos brigões voltou armado e tentou entrar no estabelecimento. Edgar impediu sua entrada e travou uma luta corporal com o infrator, que lhe desferiu uma facada no peito.

A vítima chegou a ser socorrida no Hospital Estadual de Santana, mas Edgar não resistiu. O assassino, que conforme a PM aparece no vídeo de camisa branca, não foi localizado.