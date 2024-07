Semana do hip-hop promove workshops e batalhas em Santana

Serão quatro dias em que os amantes do movimento estarão reunidos no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Amantes do hip hop de todo o estado terão a oportunidade de discutir, durante quatro dias, pautas que podem ajudar no desenvolvimento do movimento em todo o Amapá. Workshops, debates, oficinas e “batalhas” ocorrerão entre os dias 9 e 13 de julho no município de Santana, que fica a 17 km de Macapá, e contarão com a presença de representantes de outros municípios.

A ideia para a realização do evento partiu dos grupos MCDA Hip Hop e Super Dance, que atuam há anos em defesa do segmento. A intenção do encontro é também promover oficinas de qualificação e palestras sobre as necessidades de melhorias para o movimento. Segundo Lidivan de Azevedo, do MCDA, a formação e valorização de novos talentos fazem parte dos objetivos.

“Esse será um dos momentos mais aguardados por todos os amantes do hip hop santanense. Terá uma abrangência grande, porque teremos atrações como DJs, grafiteiros e grupos de outros municípios que vão nos ajudar na construção de políticas que possam ajudar no desenvolvimento do movimento. Não tem sido fácil, ainda existe muito preconceito. Mas vamos debater estas questões”, afirmou.

Nos dias 9 e 10 de julho, as discussões se concentrarão no Cine Teatro de Silvio Romero com workshops e palestras. Já nas datas 12 e 13, a praça do Fórum será o palco de batalhas entre os praticantes do hip hop. Estão previstas performances de DJs e grafitagem ao vivo. Segundo levantamento dos organizadores, são esperados mais de quinhentos participantes. Uma das atrações no encerramento será a banda de rap CRGV de Macapá.