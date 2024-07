Só na maré baixa: com tempo curto e o sol forte, futlama é atração nas férias de Santana

Modalidade atraiu dezenas de amantes do esporte no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, De Santana

O primeiro final de semana de julho começou com diversas programações nos balneários do município de Santana, a 17 km de Macapá. Torneios de futebol, vôlei, futevôlei e, principalmente, futlama, movimentaram a região.

No domingo (08), o futebol na lama ocorreu no Bairro Elesbão, às margens do Rio Amazonas, com equipes masculinas e femininas em disputa.

As atividades esportivas também ocorreram paralelamente na Ilha de Santana e na Praia do Vermelho, no Rio Vila Nova. No Elesbão, seis equipes jogaram em meio à lama. PSG, Flamengo, Vila Real, Graciosas Futebol Clube e Portugal mostraram suas habilidades, com as rubro-negras do Flamengo sagrando-se campeãs. A servidora pública Raissa Monteiro aprovou a competição.

“Muitas pessoas não sabem que jogamos futlama aqui no Elesbão. O que falta é mais competição para os moradores locais. Fiquei muito feliz com essa programação. Graças a Deus, deu tudo certo e conseguimos ganhar”, afirmou a atleta do Flamengo.

Este é o segundo ano que a Prefeitura de Santana organiza o futlama na comunidade do Elesbão, que só pode ser jogado quando a maré está baixa. Na disputa masculina, oito times competiram. A equipe do México venceu o Uruguai nos pênaltis e se sagrou campeã.

“Não foi fácil, até porque o tempo de jogo é muito curto e o sol estava muito forte. Vieram outros times de fora da comunidade, mas no final prevaleceu os donos da casa. Nós somos daqui mesmo do Elesbão e conhecemos o nosso campo. Parabéns a todos”, disse o atleta Rogério Campos.

De acordo com Biraga Rocha, secretário de Desporto e Lazer de Santana, o futlama no Elesbão encerrou. Nos próximos finais de semana, outras modalidades serão realizadas.

“O Santana Verão se estende aos finais de semana durante todo o mês de julho. Nos balneários, teremos a disputa de outras modalidades esportivas e esperamos movimentar essas localidades, aquecendo a economia local e gerando renda para os empreendedores”, finalizou.