Sobrevivente de naufrágio no Bailique relata momentos de aflição

Por RODRIGO DIAS

Na madrugada de quinta-feira (11) um barco naufragou na região do Arquipélago do Bailique, localizado a aproximadamente oito horas de Macapá. O incidente deixou passageiros e tripulação ilhados por várias horas até serem socorridos por moradores da região. Até esta sexta-feira (12), as informações ainda eram escassas.

Vídeos gravados no local mostram cenas impactantes. Um deles capturou o momento em que a embarcação foi inundada e ficou parcialmente submersa na água. Bagagens e pertences pessoais flutuavam dentro e ao redor do barco, evidenciando a gravidade da situação.

Outro vídeo, feito já de dia e com a maré baixa, registrou os estragos. O barco estava completamente destroçado. Teto, piso e tábuas da lateral da embarcação foram parar longe da quilha – a “espinha dorsal” da estrutura.

Outras imagens mostram passageiros com alguns pertences nas mãos caminhando sob o sol na praia onde o que restou do barco foi parar, levado pela força da maré. Pessoas foram vistas em pequenos barcos e balsas improvisadas, tentando ajudar os afetados pelo naufrágio.

Segundo a engenheira agrônoma Ana Cláudia Lira Guedes, pesquisadora da Embrapa que estava no barco em viagem a trabalho para a comunidade do Arraiol, a embarcação saiu de Macapá por volta das 17h30. Horas depois, o naufrágio começou. Ela relatou os momentos de aflição.

“Não sei precisar quantas pessoas havia no barco; era um barco pequeno, mas tinha bastante gente. A água começou a entrar por baixo. Fiquei calma, mas via medo no olhar das pessoas. Veio a ajuda de dois barcos: um de uma cooperativa e outro que faz a linha para a Vila Progresso. Voltei para Macapá hoje por conta própria. Todo mundo deve estar bem, pelo menos fisicamente”.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou desaparecidos. As autoridades ainda estão investigando as causas do naufrágio e não se pronunciaram oficialmente.