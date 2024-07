Suspeito de exibir arma e ameaçar populares morre em tiroteio com o Bope

O confronto ocorreu às 21h, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de integrar uma organização criminosa morreu na noite desta quinta-feira (4), em um tiroteio com o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do Bope. O confronto ocorreu às 21h, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Com anotações por roubo e tráfico de drogas, Luiz Carlos Lima, de 20 anos, teria desobedecido ordem de parada e atirado contra os militares durante a tentativa de abordagem.

A polícia patrulhava às proximidades do Centro Social Céu das Artes quando foi parada por populares, que disseram ter visto dois suspeitos vestidos com camisas escuras, exibindo armas de fogo e ameaçando moradores daquela vizinhança.

Instantes depois, indivíduos com as mesmas características repassadas foram vistos na Rua Monte Alegre. Segundo os policiais, eles abandonaram a bicicleta e correram com armas em punho em direção a uma casa. Um deles conseguiu fugir pelos fundos, já Luiz Carlos se escondeu atrás de uma parede e decidiu trocar tiros. Ao fim do confronto, o Samu foi chamado e constatou o óbito.

Além da arma usada contra a polícia, um revólver calibre 32, Luiz tinha no bolso de sua roupa duas porções de cocaína e uma munição calibre 22.