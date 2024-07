Suspeito de matar adolescente tenta fugir, mas é preso e confessa homicídio

Kauê Ruan Rodrigues, de 19 anos, assumiu participação no crime, ocorrido na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um dos suspeitos de ter participado da execução do adolescente Fábio Alerrandro, de 14 anos, no último dia 12 deste mês, no Bairro Buritizal, foi preso com uma arma de fogo nesta sexta-feira, na zona sul de Macapá.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, do GTA, responsável pela captura do acusado, Kauê Ruan Rodrigues, de 19 anos, assumiu participação no homicídio e disse que o jovem foi morto por ordem do crime organizado.

Kauê estava sendo procurado desde o dia homicídio, que ocorreu numa lavagem de carros na Avenida Domingos Amorim. Ele foi preso no Bairro Novo Buritizal, comunidade vizinha ao local onde ocorreu o crime, na zona sul de Macapá. Com o acusado, os policiais apreenderam um revólver calibre 38. A polícia ainda vai averiguar se esta seria a arma usada para matar o adolescente.

“Essa captura foi um trabalho conjunto do GTA com a Ciop [Coordenadoria de Inteligência e Operações da Sejusp] e informações também da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa [Decipe]. A informação dava conta que esse indivíduo estava de posse de arma de fogo e havia participado da execução desse menor de 14 anos. A equipe flagrou o indivíduo com a arma. Ele empreendeu fuga, mas foi alcançado e preso, em flagrante, e acabou confessando participação no homicídio desse menor, falou que ele fez todos os disparos e estava na companhia de outro indivíduo. O motivo é essa guerra de facções, o menor participava, segundo ele, de uma organização criminosa, que era rival”, contou o capitão Bryan.

Agora a polícia tenta identificar o comparsa de Keuê, que o acompanhava no momento dos disparos. Fábio Alerrandro foi morto com tiros na cabeça e pescoço.