Suspeito foge de abordagem e morre ao trocar tiros com policiais do trânsito

Intervenção policial ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo com antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação morreu em uma intervenção do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) na madrugada desta segunda-feira (1°), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

O óbito de Felipe Ângelo Santana, de 26 anos, foi confirmado no local pelo Samu. Segundo a polícia, ele se abrigou em uma casa e, de lá, abriu fogo contra os militares que tentaram abordá-lo.

O confronto ocorreu após uma denúncia. O oficial responsável pela ocorrência relatou que os militares estavam em patrulhamento quando foram parados por um homem que não quis se identificar. O denunciante relatou ter visto Felipe Santana, armado, ameaçando populares que passavam pela Avenida Ramos.

Com o suspeito, os policiais disseram ter encontrado porções de maconha, uma balança de precisão e um revólver calibre 38. Os materiais apreendidos foram apresentados ao delegado de plantão do Ciosp do Pacoval após a perícia.