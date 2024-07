Suspeito recebe policiais a tiros e morre no revide

INTERIOR DO AMAPÁ

Confronto ocorreu no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.

Um homem ainda não identificado morreu após confronto com a polícia no município de Pracuúba, a cerca de 260 km de Macapá. A ação policial foi de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Delegacia de Tartarugalzinho.

Eles chegaram até a região para após saberem da localização de um infrator que estaria envolvido em um homicídio, decorrente de rivalidade entre facções criminosas. Ao se aproximar do local onde o suspeito estava escondido, os policiais foram recebidos a tiros. No revide, o agressor foi atingido.

O homem portava um revólver calibre .38, com quatro munições deflagradas e uma intacta. Após ser baleado, ele foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pelo médico plantonista.

Durante a busca na residência onde o suspeito estava, os policiais encontraram trinta porções de maconha e uma balança de precisão. O material foi apresentado na delegacia da cidade.