TCE envia conselheiro a SP para aniversário de igreja

Michel JK participará das comemorações de 10 anos do Templo de Salomão

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE) designou o ex-presidente da corte, Michel JK, para representar o órgão no aniversário do Templo de Salomão, em São Paulo.

A portaria de designação foi publicada no Diário Oficial, e dá a entender que a viagem do conselheiro terá os custos patrocinados com recursos públicos. Quando os custos são privados, normalmente há menção a esse tipo de informação, o que não é o caso.

O Templo de Salomão pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, e completará uma década de fundação no próximo dia 28 de julho.

A portaria do TCE informa que a viagem do conselheiro ocorrerá entre os dias 27 e 29 de julho.

Construído no Bairro do Brás, na capital paulistana, o Templo de Salomão é um projeto do Bispo Edir Macedo inaugurado em 2014. A obra, que levou 4 anos para ficar pronta, custou à época R$ 680 milhões.