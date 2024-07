TCU confirma Transposição aos servidores da EMDESUR

Senadores que estavam à frente da demanda comemoraram a decisão.

Cerca de 700 famílias amapaenses de ex-servidores da Empresa Municipal de Desenvolvimento e Urbanização de Macapá (EMDESUR) puderam comemorar a decisão do pleno do Tribunal de Contas da União (TCU) que confirmou o direito a terem acesso à transposição para o quadro do serviço público federal. O caso foi decidido na tarde desta quarta-feira (3).

Os senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre, que acompanharam a votação na sessão, também comemoraram a vitória dos servidores amapaenses.

O Processo nº 19975.121850/2021-94, que trata sobre a questão da EMDESUR, se arrastava desde 2019.

“Em 2023, nós reunimos com o Advogado-Geral da União, Jorge Messias para tratar sobre solicitar respostas sobre o processo de transposição dos servidores da Emdesur”, explicou o senador Randolfe.

Agora, os servidores devem aguardar as análises do processo pela Comissão Especial que dará sequência às demais fases.