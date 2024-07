Teatro: Grupo Galpão oferta oficinas gratuitas em Macapá

A temporada em Macapá também vai contar com a apresentação do espetáculo "De Tempo Somos”.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Renomado no cenário teatral brasileiro, o Grupo Galpão, de Minas Gerais, estará pela primeira vez em Macapá, de 27 a 29 de julho, oferecendo atividades voltadas para artistas, produtores, técnicos e interessados no teatro.

A programação inclui oficinas gratuitas sobre criação e produção teatral, com inscrições abertas a partir de 17 de julho pelo site sympla.com.br/grupogalpao, e contará com interpretação em Libras.

A temporada em Macapá também vai contar com a apresentação do espetáculo “De Tempo Somos”, nos dias 27 e 28 de julho, no Museu Fortaleza de São José

A turnê do Grupo Galpão no Norte do Brasil conta com o patrocínio oficial da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Oficinas

No dia 27 de julho, das 9h às 13h, no Teatro Marco Zero, a produtora do Grupo Galpão Gilma Oliveira ministra a oficina “Produção e Gestão de Grupos”, destinada a produtores, gestores e artistas interessados no universo da produção de artes cênicas. A oficina irá transmitir informações e conhecimentos fundamentais acerca da produção e gestão de grupos, realização de montagens de espetáculos e turnês, a partir da exposição de fatos reais retirados da trajetória e vivência nas artes cênicas. Irá apresentar, ainda, as etapas de produção de turnês nacionais e internacionais, considerando o universo técnico destas etapas, como contratos, planejamento, orçamentos, liberações, cargas, roteiros, check-lists, cronogramas e logística de viagens, entre outros. Gilma Oliveira, graduada em Comunicação Social, é Coordenadora de Produção do Grupo Galpão desde 2000.

No dia 28 de julho, das 9h às 13h, no CEU das Artes Zona Norte, o ator e iluminador Rodrigo Marçal e a jornalista e produtora Beatriz Radicchi ministrarão a Oficina “Tecnologia da Cena”, destinada para artistas independentes, produtores, técnicos, público em geral e interessados nos processos internos de gestão do Grupo Galpão, aprimorados ao longo dos seus quase 42 anos de história. Trata-se de uma ação formativa que visa apresentar o universo dos bastidores do teatro por meio de quatro das inúmeras áreas que envolvem o backstage: iluminação, sonorização, cenotécnica e produção técnica. Além disso, o curso tem por objetivo apresentar elementos introdutórios e essenciais da prática profissional dos bastidores do teatro, a partir dos processos de trabalho desenvolvidos pelo Grupo Galpão.

No dia 29 de julho, das 9h às 13h, na Universidade Federal do Amapá – Departamento de Teatro, o ator e um dos fundadores do Grupo Galpão, Eduardo Moreira, ministra a oficina História do Teatro X História do Galpão, destinada a atores, estudantes, pesquisadores de teatro e das artes em geral. Eduardo fará um percurso pelos processos desenvolvidos ao longo de 42 anos de encontros do Grupo Galpão com diferentes diretores e artistas, paralelamente à história do teatro e seus mestres. Trará uma aula expositiva com exibição de vídeos e trechos de peças lidas ou encenadas pelos atores do grupo. E, também, exercícios práticos experimentados em processos criativos vivenciados pelo Grupo Galpão durante sua trajetória.

Também no dia 29 de julho, das 18h às 22h, no Espaço Cangapé, o ator do Grupo Galpão, Júlio Maciel, ministra a oficina “O ator e o trabalho em grupo”, destinada a atores, estudantes, pesquisadores de teatro e das artes em geral. Júlio fará um mergulho em algumas práticas de trabalho e experiências de criação desenvolvidas pelo Grupo Galpão junto a artistas e parceiros/criadores ao longo de 42 anos de trabalho. A busca da escuta coletiva, a ampliação da atenção e presença serão trabalhados por meio de exercícios em grupo, além da exposição de alguns encontros com diretores que foram fundamentais para a formação da história do Galpão. As vagas limitadas por ordem de inscrição.

Inscrições e informações

Inscrições: sympla.com/grupogalpao

Informações: www.grupogalpao.com.br

Espetáculo

Além das ações formativas, o Grupo Galpão irá apresentar, nos dias 27 e 28 de julho, às 19h, no Museu Fortaleza de São José, o espetáculo “De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão” que celebra o encontro do teatro com a música, que se tornou marca registrada do grupo em seus mais de 40 anos de história. Reunindo canções, poesia e festa, o espetáculo apresenta 25 músicas do repertório do grupo – de montagens antigas até trabalhos recentes, incluindo canções de workshops – além de textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística.

Com direção das atrizes do Grupo Galpão, Lydia Del Picchia e Simone Ordones, o sarau lança aos atores o desafio de se reinventarem em cena, se aproximando ainda mais do público, a quem são dedicadas algumas das canções.

Grupo Galpão

O Grupo Galpão, de Belo Horizonte (MG), é uma das companhias teatrais mais renomadas do Brasil, com 42 anos de atividade contínua e uma intensa pesquisa de linguagem. Fundado em 1982 por cinco atores após a montagem de “A alma boa de Setsuan” com diretores do Teatro Livre de Munique, o grupo tem raízes no teatro popular e de rua.

O Galpão é composto por Antonio Edson, Arildo de Barros, Beto Franco, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira, Fernanda Vianna, Inês Peixoto, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, Paulo André, Simone Ordones e Teuda Bara. A companhia colabora com diversos diretores convidados e seus próprios integrantes, desenvolvendo um teatro que combina rigor e investigação de linguagens. Seu repertório é conhecido por dialogar com o popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o teatro de rua e o palco, além de integrar o universal e o regional brasileiro.