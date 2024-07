Tiroteio na Vila Miséria termina com morte de assaltante

Conflito armado ocorreu em uma região de pontes do Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma troca de tiros entre criminosos e a PM resultou na morte de um suspeito que havia sido preso recentemente pela Rotam/Bope. O confronto ocorreu na madrugada de hoje (12), na zona sul de Macapá, em uma região de pontes do Bairro Buritizal, conhecida como Vila Miséria.

A polícia foi até o local averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo na Passarela Clodóvio Coelho. Quando os militares chegaram, criminosos começaram a correr pelas pontes, atirando em direção à polícia. Houve revide e, ao fim do tiroteio, João Pedro do Carmo, de 19 anos, foi encontrado no lago, escondido debaixo de uma casa. Ele respondia por roubo com uso de arma de fogo.

A PM informou que o suspeito chegou a obedecer à ordem de rendição, saindo da área alagada e se deitando na ponte. Foi então que os policiais perceberam que ele estava ferido e chamaram o socorro médico, mas João Pedro acabou não resistindo. O óbito foi confirmado no local pelo Samu.