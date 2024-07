Tirulipa inaugura Teatro Municipal Silvio Romero

Nova casa de espetáculos fica no município de Santana, a 17 km de Macapá

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Um dos principais humoristas do Brasil foi escolhido para levar alegria à 1ª noite oficial de espetáculos do novo teatro do Amapá, o Silvio Romero, em Santana, a 17 km de Macapá. Tirulipa será a principal atração da programação que começa na próxima quinta (4) para inaugurar a casa de espetáculos. A entrada será gratuita.

Nas redes sociais, o humorista cearense confirmou presença na inauguração da próxima sexta-feira (5).

O Cine Teatro Municipal Silvio Romero leva o nome de um dos artistas mais conhecidos do município. O santanense era professor e ‘passeava’ pela literatura, onde chegou a publicar o livro “A Confusão de uma mão, dentro de um mamão”. Além disso, era ator, roteirista, produtor cultural, poeta e escritor. Ele faleceu no ano de 2011, vítima de um acidente de trânsito.

A programação de inauguração do espaço terá uma virada cultural com apresentações de grupos gospel, católicos, danças, afromarabatuque, peças de teatro, cantores locais, entre outras atrações. O ator Roberto Prata, que faz parte da comissão que está organizando os dois dias de evento (4 e 5), acredita que será um momento histórico para todos os segmentos culturais do Amapá.

“Estamos prestes a acompanhar um momento único e histórico para os artistas do amapaenses, em especial, os santanenses. Esse espaço é um sonho vivido por muitas pessoas, inclusive àquelas que já faleceram. Portanto, será um grande momento”, avalia.

A construção do Cine Teatro teve custo de aproximadamente R$ 8 milhões, destinados pelo senador Davi Alcolumbre (União), com contrapartidas do Governo do Amapá e da Prefeitura de Santana. A obra atravessou várias gestões ao longo de 10 anos.

Na semana passada, foram realizados testes nos sistemas de iluminação, sonorização e cenografia.