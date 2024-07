Traficante mais velha de Macapá é alvo da PF

Mandos de busca e apreensão foram cumpridos no Bairro Marabaixo III, onde fica a casa da idosa.

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 68 anos foi alvo de uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco), que cumpriu três mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (19), no Bairro Marabaixo III, onde a idosa estaria comandando uma das mais antigas bocas de fumo da capital. A ação policial foi chamada de Operação INFRA MARE.

Segundo a Ficco, a investigação teve início após os policiais receberem diversas denúncias de que algumas bocas de fumo estariam em atividade na região.

A investigação conseguiu identificar que a mulher estaria atuando em conjunto com um homem, de 32 anos, ambos com passagens pelo sistema penitenciário pelo crime de tráfico de drogas. Eles teriam reativado as bocas de fumo.

A Ficco, no entanto, não informou o que foi apreendido durante a ação desta manhã.