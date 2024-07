Traficante morre em troca de tiros com a PM

Confronto foi com militares do 6º Batalhão, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem com anotações criminais por roubo e tráfico de drogas foi morto em confronto armado com militares do 6º Batalhão na noite deste domingo (28), por volta das 19h40, no Bairro Pacoval, em Macapá.

As informações repassadas à polícia indicavam que Daniel Pereira Pinto, de 21 anos, estava armado e comercializando drogas nas proximidades da Avenida Sergipe.

Na chegada ao local, o major Ademar relatou que o suspeito invadiu o quintal de uma casa e, de lá, passou a atacar a patrulha a tiros.

No revide, ele acabou morrendo no local. Com ele, além da arma usada na troca de tiros, um revólver calibre 38, os policiais encontraram algumas porções de maconha, cocaína e uma balança de precisão.

“Ele era residente no [Conjunto Habitacional] Macapaba, e ele buscava aquela área para comercializar a droga”, informou o major.