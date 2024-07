Tudo sobre a noite com 5 bandidos mortos e 2 policiais feridos

Tiroteios ocorreram na noite de quarta-feira, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Intensas trocas de tiros entre policiais do Bope e membros de uma organização criminosa marcaram uma noite violenta na capital do Amapá, nesta quarta-feira (10). Os confrontos, que deixaram cinco bandidos mortos e dois militares feridos, ocorreram na zona norte de Macapá.

O primeiro tiroteio ocorreu em uma região de intensa comercialização de drogas do Bairro São Lázaro. Lá, o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) foi recebido a tiros por vários indivíduos armados – que, segundo a polícia, estavam prontos para um ataque contra faccionados rivais.

Os disparos dos criminosos atingiram a viatura e dois policias. Um militar recebeu tiros em uma das pernas e no tórax, que estava protegido pelo colete. Mesmo ferido, o policial conseguiu se abrigar e continuou no confronto. O outro militar foi ferido em um dos braços, que foi atingido por tiros de raspão e estilhaços.

Ao final do tiroteio, os dois policiais foram socorridos. Nenhum deles corre risco de morte. Eles se recuperam em casa, com acompanhamento dos médicos da Polícia Militar.

O confronto deixou três mortos. Com eles, a polícia apreendeu um revólver, uma pistola e uma cartucheira de fabricação artesanal. Contudo, suspeitos fortemente armados conseguiram escapar do Giro. Após pular quintais e a atravessar lagos eles entraram em um carro, que foi avistado minutos depois por uma equipe da Companhia de Choque do Bope, no Conjunto Habitacional Miracema.

Ao tentar abordar o veículo, os militares foram novamente recebidos a tiros. No automóvel estavam quatros ocupantes fortemente armados. No confronto, que deixou moradores em pânico, dois criminosos foram atingidos e morreram. Outros dois conseguiram escapar por entre os blocos do habitacional e entraram em área de mata. Dessa vez nenhum policial ficou ferido.

Com os suspeitos, foram apreendidas outra pistola e uma espingarda e bastante munição. O carro estava com placa falsa, segundo a polícia.

“As informações que nós recebemos é que os criminosos estavam reunidos para iniciar um ataque contra outro grupo criminoso, então, a gente tentou evitar porque esses confrontos entre facções levam risco à população de bem, inclusive já houve a morte de crianças em Santana, em Macapá, então, a gente deslocou até o local para evitar o confronto”, explicou o comandante do Bope, o major Wilkson Santana.

Até est manhã de quinta-feira (11), dois mortos haviam sido identificados: Cleiferton Rodrigues dos Santos, 27 anos, e Lúcio Marques Soares, de 24 anos.