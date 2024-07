Ultramaratona terá percurso de 115 km e duração de 24h no Amapá

O evento, promovido pelo Governo do Estado em Macapá, marcará a Semana do Bombeiro Militar.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Atletas superpreparados para percursos de resistência terão pela frente um grande desafio em Macapá. A 1ª Ultramaratona do Fogo chega como parte das comemorações da Semana do Bombeiro 2024, prometendo testar os limites dos ultramaratonistas em um percurso de 115 km.

Com modalidades solo, dupla e deceto (grupo de 10 corredores), o evento começa amanhã, com largada às 16h, do Grupo de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, no Bairro Infraero 2, zona norte da capital amapaense, e término na sexta-feira (12), também às 16h, com chegada no Quartel do Comando-Geral, no Centro da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma corrida similar foi realizada em 2018, em homenagem às vítimas da tragédia com o rompimento da barragem. Naquela ocasião, a corrida foi realizada no formato de revezamento, com 10 corredores percorrendo 10 km cada, de Macapá até Porto Grande. Este ano, a prova foi registrada oficialmente como a 1ª Ultramaratona do Fogo.

Participantes

A corrida não será aberta para inscrições públicas. Foi feito um convite personalizado para ultramaratonistas. Um total de 49 atletas, 22 bombeiros e 27 civis, confirmaram participação, divididos nas três modalidades.

Modalidades

– Solo: 115 km

– Dupla: 57,5 km por atleta

– Grupo: 10 km por atleta