Vendedora de maçã do amor diz que faturou R$ 1 mil por noite no Arraiá do Povo

Leiliana conta que vendia 120 maças por noite, além de outras frutas

Por RODRIGO DIAS

O Arraiá do Povo terminou e deve deixar saudades. Principalmente para aqueles que aproveitaram os 12 dias de evento para empreender e levar o sustento para dentro de casa, enquanto os quadrilheiros juninos davam um show de dança.

É o caso da autônoma Leiliana dos Santos. Ao lado da filha, ajudou um amigo na venda de maçãs e uvas do amor no Parque de Exposições da Fazendinha. O produto no evento variava entre R$ 5 e R$ 8.

“Aqui a gente vendeu duas caixas onde cada uma tinha 60 maçãs e uma caixa e meia de uvas, por dia. Deu pra lucrar bem. É a primeira vez que trabalho no São João. Estou bem feliz pois a movimentação foi maravilhosa e deu pra faturar mais de R$ 1 mil por noite”, disse Leiliana, que espera trabalhar na Expofeira do Amapá, no fim de agosto.

Na praça de alimentação, vários empreendedores ficaram satisfeitos com as vendas de comidas típicas. No parque de diversões, a garotada fez a festa.

No quadrilhódromo, foram realizadas mais de 80 apresentações de grupos juninos, o que embalou quem estava na arquibancada. Foi o caso da dona Maria de Nazaré, que só prestigiou a última noite de evento.

“Que coisa linda e nostálgica. Eu vim com familiares e amigos. Cada grupo que dança eu me remexo e aplaudo. Foi linda a festa que as quadrilhas de todo o estado apresentaram aqui. A estrutura ficou maravilhosa, pena que só vim um dia. Mas agora já sei. Ano que vem vou aproveitar mais”, brincou a aposentada.

Para o governador do Amapá Clécio Luís, as expectativas foram superadas no evento que fortaleceu a cultura e a economia criativa e popular no Amapá.

“Um sucesso. Os quadrilheiros tiveram um espaço digno e nós estamos felizes por termos oportunizado desde o estilista lá no início do trabalho dos grupos até o vendedor de churrasquinho aqui no evento. Tenho a certeza que foi a maior quadra junina que tivemos e que ano que vem pode ter certeza que será ainda melhor”, garantiu ele, ao lado de um quadrilheiro junino.

As apresentações encerraram, mas nesta quarta-feira ainda tem a apuração do Instituto Arraiá no Meio do Mundo nas categorias tradicionais, grupo de acesso e grupo especial. A leitura das notas começa a partir das 16h.