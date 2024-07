Wanna Brito e Marlon Gomes são convocados para Jogos Paralímpicos de Paris

Paratleta amapaense e seu treinador, Marlon Gomes foram anunciados na tarde desta quinta-feira (11).

Por IAGO FONSECA

Os amapaenses Wanna Brito e Marlon Gomes foram convocados nesta quinta-feira (11) para os Jogos Paralímpicos de Paris (FRA) 2024, que ocorrerão de 28 de agosto a 8 de setembro. Paratleta e treinador foram escolhidos para representar o Brasil pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A notícia chega na véspera do aniversário de Wanna, celebrado amanhã (12). Ela competirá no atletismo, classe F32 (atletas com paralisia cerebral), enquanto Marlon será o técnico da seleção brasileira. Em vídeo enviado ao Portal SelesNafes.Com, a dupla registrou o momento em que seus nomes foram anunciados. Sem conter as emoções, eles choraram junto a familiares e amigos.

“A gente está treinando com muito esforço para que possamos obter um grande resultado. Fico muito feliz. Estaremos lá juntos, representando o Brasil e o Amapá, em busca não de uma, mas de duas medalhas para o nosso estado. Contamos com o apoio de todos, vamos torcer”, declarou Marlon.

Wanna competirá nas modalidades de lançamento de club, no dia 30 de agosto, e arremesso de peso, no dia 4 de setembro. A delegação brasileira levará mais de 270 atletas para Paris. O atletismo é o esporte em que o Brasil mais conquistou medalhas em Jogos Paralímpicos, com 170 medalhas na história da competição, segundo o CPB.

Em maio, a amapaense conquistou dois ouros no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de Kobe, no Japão, garantindo o recorde de vitórias do Brasil em mundiais. Ela já era a favorita no paratletismo nacional por também ter conquistado o 2º lugar no Mundial de Atletismo Paralímpico, na França.

Wanna também estabeleceu o novo recorde das Américas em arremesso de peso F32, com a marca de 26.38m, durante o 2º Desafio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo. Dona de diversos recordes no paratletismo, a amapaense já havia estabelecido a marca de 25.83m no 1º Desafio, que ocorreu em fevereiro.