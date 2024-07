Wesley Safadão confirmado na 53ª Expofeira

Artista entrará no palco da Expofeira no dia 31 de agosto.

Da REDAÇÃO

Dono dos sucessos “Pega o Guanabara” e “Aquele 1%”, o cantor de forró Wesley Safadão é a quarta atração nacional confirmada para a 53ª Expofeira Agropecuária do Amapá. O artista se apresentará no Parque de Exposições da Fazendinha em 31 de agosto.

Wesley Safadão se apresenta na terceira noite da Expofeira. Com mais de 20 anos de carreira, ele é conhecido por ter liderado a banda Garota Safada, ganhando grande notoriedade no Nordeste. Com projeção nacional, Safadão se apresentou em todas as regiões do Brasil.

A programação deste ano já conta com grandes artistas de renome nacional, como Bruno e Marrone e Pabllo Vittar. A dupla sertaneja fará a abertura da programação em 28 de agosto, enquanto Pabllo se apresenta em 1º de setembro. Também foi anunciada a apresentação dos DJs gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz, para o dia 1º.