1ª turma de especialistas em Arquitetura da Paisagem é formada no Amapá

Colaram grau nesta segunda-feira (12) os primeiros especialistas em Arquitetura da Paisagem do Amapá, uma parceria entre a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (CAU/AP). Os certificados de conclusão do curso foram entregues numa cerimônia

No total, são 42 profissionais como a arquiteta Niucéia Fernandes, que atuarão em projetos paisagísticos obedecendo características regionais, com apelo para a preservação da natureza e desenvolvimento humano.

Os projetos buscarão sempre a identificação própria da região como, rios, lagos, áreas de ressaca, nascentes, a serem utilizados da forma correta pela população em geral.

É a primeira turma formada no Brasil com o conceito de uma arquitetura da paisagem voltada para a região amazônica, reconhecida pela Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas.

Desde 2019, o Projeto Amapá (CAU e Ufra) realiza cursos de extensão, graduação, especialização e mestrado no estado, em parceria com a Universidade Federal do Amapá, Universidade Estadual do Amapá e demais instituições públicas e privadas.

Mais de 500 profissionais já foram formados em diversas áreas.