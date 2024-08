1º rato d’água que roubou lancha e passageiros é preso

Suspeito tem 24 anos e foi preso em uma área de ponte em Macapá.

O primeiro suspeito de pertencer ao grupo de ratos d’água que roubou uma lancha e passageiros que partiu de Gurupá, no arquipélago do Marajó (PA), com destino a Porto de Moz, próximo ao sul do Amapá, foi preso na sexta (23), em Macapá, em uma ação conjunta entre as Polícias Federal e Civis dos dois estados. O crime ocorreu no último dia 19.

O homem, de 24 anos, não teve o nome divulgado pelas autoridades para não comprometer as investigações, que prosseguem. Com ele foi recuperada parte dos objetos subtraídos das vítimas e uma quantia em dinheiro.

Após a Polícia Civil do Pará solicitar apoio à PC-AP, as investigações iniciaram e os órgãos de segurança pública amapaenses atuaram em conjunto para identificar e prender os autores do crime. Foram expedidos mandados de prisão preventiva pela justiça paraense, sendo, um dos suspeitos, localizado e preso.

A polícia acredita que nos próximos dias os outros suspeitos já identificados se entreguem às autoridades amapaenses.

Participaram da ação agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP-AP), a Delegacia de Polícia de Porto de Moz-PA, o Núcleo de Polícia Marítima (NEPOM/PF), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), as 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Santana.

O crime

A embarcação Expresso Fonseca partiu de Gurupá, no arquipélago do Marajó, com destino a Porto de Moz, na última segunda-feira (19), com 23 pessoas, incluindo a tripulação.

Os criminosos disfarçaram-se de passageiros e, após anunciar o assalto, deixaram as vítimas em uma ilha desabitada, sem acesso a água potável e comida. Elas foram resgatadas por um ribeirinho após 19 horas.

A lancha foi localizada na terça-feira (20) na comunidade de Anauerapucu, em Santana (AP), a 417 quilômetros de onde havia partido. A embarcação já foi restituída ao proprietário em Porto de Moz-PA.