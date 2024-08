4º assassino de montador de palco é preso

Thomas Tharsys foi preso no mesmo bairro onde ocorreu o crime, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Em mais uma ação contra o grupo criminoso que matou o montador de palcos Moisés da Silva Nascimento, de 20 anos, com dez tiros, o delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios, com apoio da 8ª DP, prendeu nesta quarta-feira (28), na zona norte de Macapá, o quarto integrante do bando envolvido na execução. Ele estava ameaçando testemunhas do caso, segundo a polícia.

Thomas Tharsys Teixeira do Nascimento, de 22 anos, conhecido como Thomazinho, é apontado como autor dos disparos que atingiram a vítima na cabeça e no tórax. Investigado por outros homicídios, ele tinha a prisão preventiva decretada e foi surpreendido em uma casa no Bairro São Lázaro.

As diligências continuaram e, na Ponte da Preta, uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os policiais encontraram várias porções de entorpecentes e prenderam mais dois homens por tráfico de drogas.

Na segunda-feira, três suspeitos de envolvimento no homicídio já haviam sido presos no mesmo bairro, incluindo uma grávida de oito meses. Segundo a polícia, Thomazinho estava no local, mas conseguiu fugir, deixando para trás a pistola usada no crime.

“Esse é o último suspeito. Ele estava ameaçando as testemunhas. Fizemos campanas e descobrimos a localização. Temos provas e vamos apresentar de que foi ele o autor dos disparos, como a mochila que ele deixou para trás com o armamento do crime, temos provas de que ele andava com essa arma. Ele quem fez uma criança de escudo para escapar da primeira ação na qual prendemos outros suspeitos. Quando à autoria, o caso está 100% concluído. Agora vamos atrás da mentoria do homicídio”, resumiu o delegado.

A execução

Moisés havia saído no fim da noite de sábado do Bairro Congós, onde morava com a mãe, para dormir na casa da namorada, localizada em uma região controlada por uma facção criminosa, no Bairro Vitória Régia.

No domingo, o grupo criminoso foi investigar quem era o “estranho” no bairro. A casa da namorada de Moisés foi invadida, seu celular foi vasculhado e, horas depois, ele foi julgado pelo tribunal do crime e levado para ser executado em uma área da Setrap, no Bairro São Lázaro.