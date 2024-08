7 anos depois, homem acusado de estuprar cunhada é preso

Ele foi preso por agentes da 8ª Delegacia de Polícia de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo de 45 anos foi preso nesta terça-feira (27) por agentes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital (8ª DPC) acusado de estupro.

Segundo o delegado Alan Moutinho, o crime ocorreu em setembro de 2017. O homem foi preso em um centro de recuperação localizado no Município de Mazagão, através de cumprimento de mandado de prisão definitiva.

“A vítima, que contava na época com 23 anos de idade, estava em sua residência quando foi surpreendida pelo então cunhado, que lhe constrangeu e mediante grave ameaça exercida com uma faca, sob ameaça de morte foi obrigada a manter conjunção carnal com o autor”, afirmou Moutinho.

O nome do acusado não foi divulgado pelas autoridades. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (28).