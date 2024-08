“A teta secou?”: em Itaubal, clima esquenta entre vereadores

POLÍTICA NO INTERIOR DO AMAPÁ

POLÍTICA NO INTERIOR DO AMAPÁ

Pergunta irônica foi feita pela vereador Ester Cândida (Rede) ao vereador Rosico (PSD) durante críticas dele ao prefeito José Serafim (PL)

Por SELES NAFES

Uma sessão na Câmara Municipal de Itaubal, cidade a cerca de 140 km de Macapá, teve direito a bate-boca e troca de acusações, ontem (17) à noite. O embate ocorreu entre o vereador Rosico (PSD), que era um dos principais aliados do prefeito José Serafim (PL), e a vice-presidente da Casa, Ester Cândida (Rede).

A sessão estava sendo transmitida pelo Facebook quando Rosico iniciou uma série críticas a gestão do prefeito. Segundo ele, a prefeitura deve a transportadores escolares e tem gerado reclamações dos agricultores por falta de apoio. Ele também não poupou a gestão de Ester Cândida quando ela foi prefeita de Itaubal

“Quando ela recebeu o município não havia rua. E ela deixou o mandato sem ter feito nenhuma rua. Como é que Cutias conseguiu asfaltar as ruas e fazer uma orla bonita?”, questionou.

Ester pediu a palavra e rebateu.

“Agora o senhor fala do Serafim, agora ele não presta. E quando o senhor tava mamando na teta? O senhor discutiu aqui com vários vereadores por causa do prefeito. O senhor mamou três anos”, disparou.

Procurado pelo Portal SN, Rosico negou que tenha “mamado na teta da prefeitura”. Assista aqui a sessão.

“Esse tipo de manifestação está claramente acompanhada do interesse político por conta da eleição que se aproxima”, comentou.

Investigação

Rosico está no centro de outra polêmica. Ele virou alvo de uma investigação do Ministério Público, por suspostamente ter sido beneficiado com obras durante a gestão de José Serafim.

“Quanto ao MP só posso dizer que não existe nada que comprove qualquer ligação entre a obra citada e a minha pessoa. Não possuo empresa ou qualquer tipo conexão com tudo isso. Vou provar a ela e a quem possa interessar que apenas a intenção de macular a minha imagem foi o real interesse de tudo isso”.

Ela foi presidente nesta legislatura pelo período de 2 (dois) anos. 2021 à 2022. A duração de mandato para presidente da câmara são de 2 (dois) anos.

Ela já foi prefeita e deve ter uns dois mandatos de vereadora