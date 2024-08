Acidentes e poeira: moradores cobram conclusão de pavimentação inacabada da PMM

Transtornos são sentidos diariamente pela comunidade do Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

“Sentimos descaso e risco de morte”. Morando há 3 anos no bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá, o biólogo Jackson Sousa é um dos muitos moradores que aguardam a conclusão da pavimentação de suas ruas. Segundo relatos dos moradores, o serviço da prefeitura parou há quase dois meses.

O problema afeta trechos da Avenida 13 (entre as Ruas 4 e 5) e nas Avenidas 12 e 4 do bairro. Sousa conta que, quando as máquinas foram retiradas, os trabalhadores deixaram as bocas das manilhas (colocadas na vertical) destampadas, sem placas ou telas de segurança.

“Há risco de acidente, alguma criança curiosa pode olhar e cair lá dentro, se machucar ou até mesmo morrer, porque brincam no final da tarde. Então, esse é um dos problemas”, comentou.

De acordo com o biólogo, algumas manilhas estão com as bocas altas, o que tem causado outro problema.

“As pessoas acabam não visualizando e, pela falta de sinalização de segurança, acabam se acidentando. Já ocorreu de um carro estourar o pneu e quebrar o para-choque, como aconteceu recentemente quase em frente de casa. Um rapaz estava vindo e o carro dele bateu na manilha, quebrando o para-choque e rasgando os dois pneus. Na semana passada aconteceu com outro proprietário”, relatou Jackson.

Para piorar, a obra não contempla rampas de acesso nas calçadas cortadas em frente às residências. Com isso, as pessoas não conseguem entrar seus veículos na garagem, deixando-os vulneráveis à ação de bandidos.

“É um prejuízo, é dinheiro público sendo perdido, é prejuízo para a população local que está sendo afetada por essa falta de finalização do serviço. Estamos sentindo descaso com essa situação”, acrescentou o morador.

A poeira também invade as casas, causando problemas respiratórios. Os estudantes sofrem ao ir para a escola em dias de chuva, precisando colocar sacolas nos pés.

Acessibilidade

Se já não é fácil para quem não tem limitação física, imagine para os idosos. Um precisa cuidar do outro, especialmente agora que Dona Nazaré Silva teve a perna amputada. Seu José Maria tem a missão de locomover a esposa, o que não é uma tarefa simples e piora com a situação da rua.

Os moradores da região querem a conclusão da obra imediatamente. Por isso, se reuniram e protocolaram reclamação na ouvidoria da Prefeitura de Macapá, mas até o momento não obtiveram retorno.

A reportagem procurou a Prefeitura de Macapá, que se posicionou.