Acusado de matar jovem em emboscada no Amapá é preso em balneário no Pará

Crime ocorreu em maio de 2023, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 19 anos, procurado por homicídio qualificado há mais de 1 ano no Amapá, foi localizado no Pará. Acusado de ter matado um outro jovem em Santana (AP), ele foi preso em uma ação conjunta das Polícias Civis dos dois estados na cidade de Gurupá (PA), na segunda-feira (5).

De acordo com o delegado Leonardo Alves, da 1ª DP de Santana, a prisão ocorreu em um balneário na zona rural do município paraense.

“A equipe de investigação identificou que o suspeito tinha se evadido para a região das ilhas, no Pará, fornecendo as informações para as forças de segurança daquele Estado, que deram cumprimento ao mandado de prisão”, destacou.

O crime ocorreu no dia 21 de maio de 2023. Era domingo à noite quando vítima, Jandesron do Nascimento da Silva, de 24 anos, recebeu uma ligação por celular que o fez sair de casa, no Bairro Provedor.

Por volta de 22h ele pegou uma bicicleta e pedalou por apenas alguns metros até que um carro se aproximou dele e o passageiro passou a disparar. Ele morreu com 6 tiros em um perímetro escuro da Travessa 22. O celular da vítima não foi levado pelos criminosos e ele foi fundamental para a polícia chegar até o principal suspeito, capturado na segunda no Pará.

O preso detido seguiu para apresentação em audiência de custódia e deve ser recambiado ao Amapá. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.