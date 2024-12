Advogado do Amapá é alvo de operação no DF

Casa de um dos alvos em Brasília. A Polícia Civil de Brasília cumpriu mandados de busca contra vários alvos, entre eles Waldenes Barbosa

Um advogado do Amapá está entre os alvos da Operação Escudeiro, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira (28). Waldenes Barbosa teve imóveis vasculhados por policiais em Brasília, em um condomínio na zona sul de Macapá, e no Bairro Infraero, zona norte.

A operação investiga a relação do governo do DF e uma empresa contratada para fornecer alimentação a pacientes internados na rede pública, em unidades gerenciadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF). A fraude teria gerado um prejuízo de R$ 300 milhões.

No total, mais de 100 policiais da PC e equipes do Ministério Público cumpriram 20 mandados em Goiânia, Brasília e Macapá.

Entre os alvos de hoje estão o vice-presidente do Iges, Caio Valério Gondim Falcão; diretor de logística do Iges, Antônio Carlos Chaves; a empresa Salutar Alimentação; e o advogado Waldenes Barbosa da Silva, que seria o lobista do esquema. O Portal SN tenta contato com ele.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram em 2023, após queixas sobre a qualidade da alimentação e atrasos nas entregas, além de falta de equipamentos adequados para a produção dos alimentos. Esses problemas estariam dificultando o tratamento dos pacientes.

Apesar dessas dificuldades, a empresa teve o contrato renovado e foi beneficiada com reajustes de valores pelo Iges.

O Iges divulgou uma nota à imprensa informando que está ciente da operação, e que aguarda o andamento da apuração.

“Estamos comprometidos em fornecer todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos”.