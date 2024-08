Aline Gurgel tem candidatura autorizada à prefeitura de Macapá

A ex-deputada federal terá como vice o policial militar coronel Adilton (PL)

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) deferiu, na tarde desta quarta-feira (28), a candidatura de Aline Gurgel (REP) à prefeitura de Macapá. Ela terá como vice o coronel Adilton (PL), que é policial militar.

A decisão foi do juiz Eduardo Navarro, da 10ª Zona Eleitoral, que tem analisado todos os pedidos de registros de candidatos a prefeito.

Na sentença, Navarro ressaltou que não foi apresentada nenhuma impugnação por partidos ou MP Eleitoral, e o Cartório Eleitoral informou que o formulário para registro da candidatura foi preenchido corretamente, além dela não possuir inelegibilidade.

“No caso em questão, analisando detidamente os presentes autos, vejo que foram satisfeitas as formalidades legais necessárias ao deferimento de registro de candidatura”, comentou o magistrado.

Aline Gurgel, de 44 anos, tem uma longa trajetória política. Foi eleita vereadora em 2012, e chegou a se candidatar como vice-governadora em 2014 na chapa de Bruno Mineiro. Em 2016, ela foi a terceira mais votada para a prefeitura de Macapá.

Em 2018, foi eleita deputada federal, mas não conseguiu a reeleição em 2022 por conta do coeficiente eleitoral. Em 2023, aceitou o convite para ser secretária de Inclusão Social no primeiro da gestão Clécio no governo do Estado.