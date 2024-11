Aluno autista da Augusto dos Anjos sonha em ser roteirista: ‘realizarei’

Após reforma e modernização, escola foi entregue hoje pelo governo

Por RODRIGO DIAS

A entrega de uma escola pública pode parecer irrelevante para alguns, mas felizmente, não é e todo mundo ganha. Afinal, ali existem pessoas que sonham e que acreditam que a educação muda vidas. É o caso do aluno Arthur Corrêa Tavares, de 17 anos, aluno do 2° ano do ensino médio da Escola Estadual Augusto dos Anjos. O adolescente faz questão de enfatizar que é autista e tem uma visão promissora de seu futuro através do estudo.

“Sou do Laguinho. Sempre estive em escola pública e entrei aqui no ano passado. A escola tinha algumas partes caindo os pedaços. Agora ficou linda. Acredito que ter uma estrutura boa para ter uma educação de qualidade é fundamental. Quero ser escritor e roteirista e realizarei meu sonho através do estudo”, disse, confiante.

E de fato é possível. A prova é a professora Silva Macedo. Em 1977, ela passou a cursar o ensino fundamental 1 na E.E Augusto dos Anjos, concluiu os estudos, passou em concurso público e há 29 anos voltou para a escola que estudou.

“Ao ver a escola Augusto dos Santos desse jeito passa um filme na cabeça. É um instituição de tradição e esse momento é um misto de memórias e de gratidão por essa tão necessária e esperada reforma em nosso prédio para continuar formando pessoas de bem para nossa sociedade”, pontuou.

“A gente sempre vê sempre o que tem de melhor para a comunidade escolar, por aqui passamos a maior parte do nosso tempo e é daqui que estão saindo as pessoas que estão nos substituindo. Digo que tenho uma meta, que é de transformar a educação do nosso estado em referência regional, nacional e internacional”, garante a secretária de Educação, Sandra Casimiro.

Reforma

A obra contou com um investimento de cerca de R$ 1 milhão do Tesouro Estadual. O prédio no Bairro do Laguinho ganhou melhorias estruturais e equipamentos que beneficiarão cerca de 1,2 mil estudantes dos ensinos fundamental 2 e médio. Esta é a oitava escola entregue na gestão Clécio em um 1 e 6 meses.

Entre as intervenções realizadas estão a nova identidade visual, quadros de vidro, acessibilidade, 300 jogos de mesa e cadeira, ventiladores, restauração dos pisos, vestiários, salas de educação especial, troca de forros e implementação de um novo alambrado na quadra esportiva. Além disso, foram realizadas obras de drenagem e manutenção dos banheiros e da cozinha.