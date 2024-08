Amapá começa a emitir nova Carteira de identidade

A emissão ocorre nas unidades da Polícia Científica e do Super Fácil, com um prazo de entrega de 30 dias.

O Amapá começou a emitir, nesta quarta-feira (28), a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), inicialmente para a 1ª via e casos prioritários. O agendamento é feito online pelo portal “AP Digital” NESTE LINK.

A emissão ocorre nas unidades da Polícia Científica e do Super Fácil, com um prazo de entrega de 30 dias. Prioridades incluem casos de saúde, trabalho, segurança, educação e outros que requerem documentação urgente.

A nova carteira de identidade unifica o documento por meio do número do CPF do cidadão, e têm vários níveis de segurança, concentrando as demais informações da pessoa no mesmo documento, como CNH, carteira de reservista ou militar, título de eleitor, cartão do SUS, carteira de trabalho, PIS/Pasep e tipo sanguíneo. O documento recebe a validação de vários órgãos de segurança, evitando fraudes e falsificações, dentre eles da Polícia Científica, Receita Federal, Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Nacional.

A partir desta quarta-feira, o público prioritário ou aqueles que nunca emitiram um RG, já podem acessar o Portal de Serviços do Governo do Amapá “AP Digital”, com a senha utilizada no GOV.BR.

Basta selecionar a data, horário e a unidade Super Fácil ou da Polícia Científica que deseja ser atendido. Em caso de prioridade excepcional, o cidadão deverá anexar o comprovante para validar o agendamento.

Prioridades em casos excepcionais

Casos que podem ser considerados prioridades devem apresentar a documentação comprobatória adequada, como atestados médicos, cartas de convocação, boletins de ocorrência, bilhete de viagem, dentre outros. O prazo para entrega nesta modalidade também é de 30 dias.