Amapá inicia execução do maior plano de asfaltamento da história de Oiapoque

Em parceria com o governo do estado, o senador Davi Alcolumbre alocou R$ 20 milhões para as obras, já iniciadas

O governo do Amapá iniciou nesta sexta-feira (23), oficialmente, o maior plano de mobilidade urbana da história de Oiapoque, a 590 km de Macapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Na prática, as obras de R$ 20 milhões já tinham iniciado.

No total, serão asfaltadas 32 ruas e avenidas, somando quase 16 quilômetros. O projeto foi iniciado na gestão Waldez Góes e teve continuidade com o governador Clécio Luís. As obras têm R$ 20 milhões em emendas articuladas por Davi, além de R$ 2 milhões do governo.

“Nossa luta para alocar os recursos necessários para a concretização deste grande projeto começou em 2019. E o mais importante: lançamos a ordem de serviço já com as máquinas nas ruas e os homens trabalhando”, informou o senador.

As obras vão beneficiar 28,5 mil habitantes da região, como os que moram no ramal da Vila Vitória, que terá cinco quilômetros de asfalto, atendendo uma reivindicação histórica da população.

Além do asfaltamento, as obras incluem drenagem, calçamento e sinalização horizontal e vertical. As obras devem ser concluídas em um ano.

As obras são coordenadas pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), que já enviou caçambas, caminhão-pipa, patrol, trator e prancha para otimizar os trabalhos.

“Foi muito trabalho para chegarmos até aqui. O senador Davi colocou os recursos necessários, ainda em 2019, eles foram aprovados e hoje já estamos com homens trabalhando nas ruas. Não é tapa-buraco, não é remendo. É pavimentação nova”, ressaltou o governador.