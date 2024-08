Amapá inicia os Jogos Escolares 2024

A competição contará com cerca de 2.250 atletas-alunos, sendo 852 classificados na etapa municipal das 16 cidades do estado.

Iniciou a fase estadual dos Jogos Escolares Amapaenses 2024. A etapa, promovida pelo Governo do Amapá, começa será na próxima segunda-feira (5), às 16h, no Centro Didático Avertino Ramos, em Macapá.

A competição contará com cerca de 2.250 atletas-alunos, sendo 852 classificados na etapa municipal das 16 cidades do estado. O evento é organizado pelas secretarias de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) e de Educação (Seed), em parceria com a Federação Amapaense do Desporto Escolar (Fade).

A secretária de Educação, Sandra Casimiro, destacou que estão investindo em infraestrutura, logística e programas de incentivo ao esporte nas escolas, com o objetivo de que os jovens vejam o esporte como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Os jogos incluem estudantes de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, nas categorias masculina e feminina. Participaram da fase municipal cerca de 11 mil alunos-atletas de mais de 140 escolas das redes pública e privada. A etapa municipal começou em 19 de junho e incluiu modalidades coletivas e individuais, culminando na fase estadual no início de agosto, que reunirá os campeões das fases anteriores.

Os vencedores receberão medalhas e troféus, além da chance de representar o Amapá nos Jogos Escolares Brasileiros e nos Jogos Escolares da Juventude, que ocorrerão no segundo semestre deste ano.

Modalidades coletivas

Basquete

Futsal

Handebol

Vôlei

Modalidades individuais

Atletismo

Badminton

Ciclismo

Judô

Karatê

Natação

Taekwondo

Tênis de mesa

Tiro com Arco

Triatlo

Vôlei de praia

Wrestling

Xadrez