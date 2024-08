Amapá melhora nas séries finais do ensino fundamental, aponta Ideb

Dados mostram que Escolas de Tempo Integral tiveram crescimento de 9% no Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Apesar do desempenho baixo no geral, as escolas da rede pública de ensino do Amapá tiveram aumento no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb) – que mede a qualidade da educação no Brasil.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na quarta-feira (14), e comparam a evolução desde 2021, quando o país foi afetado pela pandemia de Covid-19.

Na reta final do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, o estado foi o que mais avançou entre os demais da federação, com 0,13% de melhoria na aprendizagem dos alunos. Mesmo pouco significativo, no ranking nacional, o Amapá subiu cinco posições, passando de 27º para 23º lugar. Os dados também mostram que Escolas de Tempo Integral tiveram crescimento de 9% no Amapá.

Já no ensino médio, o Amapá ficou em segundo lugar, com aumento de 0,20%, entre 8 estados que evoluíram no indicador de aprendizagem dos alunos dentro dos ambientes escolares.