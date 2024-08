Amapá vai premiar as melhores startups da Expofeira

Inscrições para chamada pública acontecem de 30 de agosto a 2 de setembro.

Da REDAÇÃO

Empresas que atuam nos setores de bioeconomia e tecnologia serão premiadas pelo Governo do Amapá na 53ª Expofeira. O edital Desafio Startup, que garante mais de R$ 20 mil em prêmios para os melhores modelos de negócio e soluções inovadoras, abre inscrições de 30 de agosto à 2 de setembro.

O Desafio Startup é coordenado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), para incentivar a inovação e o desenvolvimento econômico sustentável local.

Com disputas nas áreas de bioeconomia e tecnologia, o edital vai premiar as três primeiras colocadas de cada categoria, com valores de R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.

“Por meio dessa iniciativa, buscamos continuar potencializando o empreendedorismo amapaense, principalmente nos setores que desenvolvem soluções e projetos inovadores para resolver problemas do cotidiano”, destacou Gutemberg Silva, diretor-presidente da Fapeap.

Para definir as empresas vencedoras, alguns dos critérios que serão avaliados são: demonstração de inovação, potencial de crescimento e modelo de negócio escalável.