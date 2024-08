Amapaense é a nova Miss Brasil

Josiane Viana, de 26 anos, é modelo e estudante de Direito em Macapá, e representará o Brasil em mundial nas Filipinas

Da REDAÇÃO

Uma estudante de Direito do Amapá, de 26 anos, foi eleita na noite desta sexta-feira (30) a mulher mais bonita do país. Foi durante o concurso Miss Brasil Terra, o mais badalado evento de beleza da atualidade.

Josiane Viana superou 24 concorrentes na grande final realizada no Teatro Sheraton, em São Paulo. Ela também foi premiada com R$ 30 mil e terá o direito de representar o Brasil no mundial que ocorrerá nas Filipinas. Ela recebeu a coroa da última miss, Morgana Carlos (Ceará), de 28 anos.

Além de estudante de Direito, Josiane é modelo, tem 1,74 m de altura e acumula 12,2 mil seguidores no Instagram. Ela foi escolhida em julho como representante do Amapá.

Malu Marim (MT), Joana Castro (GO) e Karen Klier (CE) ficaram com os títulos de Miss Ar, Miss Água e Missa Fogo, e levaram para casa R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil.

O melhor traje típico ficou com Bruna de Souza (SC), que embolsou$ 10 mil.

Ontem (30), as misses desfilaram em trajes de banho e de gala. Ainda houve votação pela internet para escolher as seis mais belas, e a amapaense ficou entre as escolhidas também no voto popular.

Além da beleza da mulher, o Miss Brasil Terra tem o objetivo de dar visibilidade às causas ambientais, e existe desde 2001.